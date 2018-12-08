Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов

СЕГОДНЯ 08:57 2018-12-08T08:57:14+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое прошло в Милане, согласовали документ по безопасности журналистов. При этом она отметила, что договориться по этому поводу удалось благодаря усилиям России.

«Совету министров иностранных дел ОБСЕ удалось невозможное. <…> Впервые было согласовано решение по безопасности журналистов. И это удалось сделать благодаря беспрецедентным усилиям российской стороны», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как заметила дипломат, в документе были закреплены российские приоритеты в отношении защиты прав отечественных СМИ на пространстве ОБСЕ. В частности, Совет подтвердил необходимость беспрепятственного доступа журналистов и жителей стран-членов ОБСЕ к иностранным источникам новостей. Кроме того, в согласованном документе выражена озабоченность в связи ограничительными мерами, которые вводятся в отношении ряда сотрудников средств массовой информации.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ, заявил, что большинство стран-участниц ОБСЕ признали контрпродуктивность антироссийских санкций.