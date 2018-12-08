Апелляционный суд в США оставил в силе запрет на исполнение указа Трампа
Апелляционный суд в США в пятницу, 7 декабря, рассмотрел иск американской администрации с требованием возобновить действие президентского указа об отказе нелегалам в убежище, и оставил решение окружного судьи из Сан-Франциско (штат Калифорния) в силе, передает агентство Associated Press.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп 9 ноября подписал указ, предписывающий отказывать нелегалам в убежище, если соответствующий запрос был подан не в специально отведенном для этого месте.
Американский союз борьбы за гражданские свободы и Центр по защите конституционных прав обратились в суд с иском, в котором утверждали, что решение главы государства нарушает права человека. Окружной судья Джон Тайгер согласился с доводами правозащитников и вынес решение о временном запрете исполнения указа президента США.
В Белом доме заявили, что американская администрация намерена защищать свою политику в отношении нелегальных мигрантов.