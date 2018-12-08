2018-12-08T09:24:24+03:00
В мире

Апелляционный суд в США оставил в силе запрет на исполнение указа Трампа

Речь идет о документе, предписывающем отказывать нелегальным мигрантам в убежище
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд в США не стал возобновлять действие указа Трампа об отказе в убежище нелегаламСуд в США не стал возобновлять действие указа Трампа об отказе в убежище нелегаламФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Апелляционный суд в США в пятницу, 7 декабря, рассмотрел иск американской администрации с требованием возобновить действие президентского указа об отказе нелегалам в убежище, и оставил решение окружного судьи из Сан-Франциско (штат Калифорния) в силе, передает агентство Associated Press.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп 9 ноября подписал указ, предписывающий отказывать нелегалам в убежище, если соответствующий запрос был подан не в специально отведенном для этого месте.

Американский союз борьбы за гражданские свободы и Центр по защите конституционных прав обратились в суд с иском, в котором утверждали, что решение главы государства нарушает права человека. Окружной судья Джон Тайгер согласился с доводами правозащитников и вынес решение о временном запрете исполнения указа президента США.

В Белом доме заявили, что американская администрация намерена защищать свою политику в отношении нелегальных мигрантов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Илон Маск объяснил свое «необычное» поведение
Рыбак с Маршалловых островов выловил партию кокаина на $4 млн
Канадские ВМС за год перехватили у берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина
В сети появилось видео с места давки в итальянском клубе
В Канаде отложили слушания по делу финдиректора Huawei
Кабинет Мэй призвал ее уйти в отставку
Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов
В Южной Корее сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд
В давке в итальянском ночном клубе погибли шесть человек
Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
Трамп и Тиллерсон обменялись критическими замечаниями в адрес друг друга
В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру
Погода в Москве на 8 декабря 2018 года: температура воздуха опустится до -6 градусов