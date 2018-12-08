Канадские ВМС за год перехватили у берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-08T10:03:51+03:00

ВМС Канады за год не пропустили в Северную Америку более 17 тонн кокаина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная спецоперация по борьбе с наркотрафиком, которая проводилась в Карибском море и восточной части Тихого океана, завершилась 7 декабря

Изменить размер текста: A A

За 2018 год Военно-морские силы Канады, участвующие в международной операции по борьбе с наркотрафиком, изъяли у контрабандистов близ берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина.

Об этом сообщило канадское министерство национальной обороны, объявив о завершении операции под кодовым названием Caribbe 7 декабря. Отмечается, что в операции были задействованы корабли HMCS Edmonton, HMCS Nanaimo и HMCS Moncton, а также разведывательный самолет CP-140 Aurora. Канадские моряки патрулировали воды Карибского моря и восточной части Тихого океана в тесном взаимодействии с коллегами из Соединенных штатов.

Международная операция, главная цель которой – не допустить распространение наркотиков на территории Северной Америки, проводилась с 2006 года. Кроме Канады и США, в ней участвовали Великобритания, Испания, Франция и Нидерланды, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, сотрудники нескольких продуктовых магазинов в Польше обнаружили в коробках с бананами из Эквадора упаковки с кокаином. В общей сложности в польские магазины попало не менее 170 килограммов наркотиков.