2018-12-08T10:03:51+03:00
В мире

Канадские ВМС за год перехватили у берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина

Международная спецоперация по борьбе с наркотрафиком, которая проводилась в Карибском море и восточной части Тихого океана, завершилась 7 декабря
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
ВМС Канады за год не пропустили в Северную Америку более 17 тонн кокаинаВМС Канады за год не пропустили в Северную Америку более 17 тонн кокаинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

За 2018 год Военно-морские силы Канады, участвующие в международной операции по борьбе с наркотрафиком, изъяли у контрабандистов близ берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина.

Об этом сообщило канадское министерство национальной обороны, объявив о завершении операции под кодовым названием Caribbe 7 декабря. Отмечается, что в операции были задействованы корабли HMCS Edmonton, HMCS Nanaimo и HMCS Moncton, а также разведывательный самолет CP-140 Aurora. Канадские моряки патрулировали воды Карибского моря и восточной части Тихого океана в тесном взаимодействии с коллегами из Соединенных штатов.

Международная операция, главная цель которой – не допустить распространение наркотиков на территории Северной Америки, проводилась с 2006 года. Кроме Канады и США, в ней участвовали Великобритания, Испания, Франция и Нидерланды, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, сотрудники нескольких продуктовых магазинов в Польше обнаружили в коробках с бананами из Эквадора упаковки с кокаином. В общей сложности в польские магазины попало не менее 170 килограммов наркотиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Илон Маск объяснил свое «необычное» поведение
Рыбак с Маршалловых островов выловил партию кокаина на $4 млн
В сети появилось видео с места давки в итальянском клубе
Апелляционный суд в США оставил в силе запрет на исполнение указа Трампа
В Канаде отложили слушания по делу финдиректора Huawei
Кабинет Мэй призвал ее уйти в отставку
Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов
В Южной Корее сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд
В давке в итальянском ночном клубе погибли шесть человек
Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
Трамп и Тиллерсон обменялись критическими замечаниями в адрес друг друга
В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру
Погода в Москве на 8 декабря 2018 года: температура воздуха опустится до -6 градусов