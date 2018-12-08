2018-12-08T10:31:04+03:00
В мире

Илон Маск объяснил свое «необычное» поведение

А также рассказал, для чего он использует Twitter
Дарья ИВАШКИНА
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Илон МаскИлон МаскФото: REUTERS
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Глава компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск объяснил свое «необычное» поведение, в котором его многие упрекают. По словам миллиардера, он просто является импульсивным человеком.

«Я несколько импульсивен. <…> Я действительно не хочу пытаться придерживаться какого-то шаблона генерального директора», - сказал бизнесмен в интервью программе «60 минут», выходящей на телеканале CBS.

Маск также отметил, что, публикуя посты в своем микроблоге в Twitter, он выражает себя. «Я использую посты, чтобы выразить себя. Некоторые люди используют для этого свои волосы, я использую Twitter», - подчеркнул предприниматель.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Илон Маск пообщался с главой NASA Джимом Брайденстайном, и тот также пожурил его за слишком экстравагантное поведение на публике. Как отмечалось, тогда миллиардер пообещал, что больше не будет пить и курить в прямом эфире.

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