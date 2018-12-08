2018-12-08T11:06:39+03:00
В мире

Число интернет-пользователей превысило половину населения Земли

Как отметили в ООН, это «важный шаг на пути к более широкому глобальному информационному обществу»
Дарья ИВАШКИНА
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Число интернет-пользователей превысило половину населения ЗемлиЧисло интернет-пользователей превысило половину населения ЗемлиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международный союз электросвязи (ITU) при ООН сообщил о том, что к концу этого года количество интернет-пользователей впервые в истории человечества превысит половину населения Земли. По оценкам организации, доступ в сеть будут иметь 3,9 миллиарда человек, а это 51,2% населения нашей планеты.

Как отметил генсек ITU Хоулинь Чжао, это «важный шаг на пути к более широкому глобальному информационному обществу». Однако при этом он подчеркнул, что еще слишком много людей в мире не могут воспользоваться преимуществами цифровой экономики.

По данным доклада, опубликованном на официальном сайте ITU, в настоящее время в развитых странах интернетом пользуются 80,9% жителей, а в развивающихся – 45,3%. Причем самый быстрый рост числа юзеров был зафиксирован в Африке: там процент интернет-пользователей увеличился с 2,1% в 2005 году до 24,4% в 2018 году.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе кубинские власти разрешили своим гражданам пользоваться мобильным интернетом. Стоит отметить, что Куба считается одним из наименее «цифровых» государств мира.

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