СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-08T12:27:13+03:00

Пожарные проверяют информацию о задымлении на Киевском вокзале в Москве Фото: кадр с видео

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В субботу, 8 декабря, появилась информация о задымлении на Киевском вокзале в Москве. По некоторым данным, дым был замечен на цокольном этаже. Причем, по словам очевидцев, внешних признаков возгорания нет.

Между тем к зданию вокзала прибыли пожарные. В настоящее время они проверяют информацию о задымлении. Так, свидетели уже прислали «Комсомольской правде» видео с места происшествия. На этих кадрах видно, как экстренные службы работают у Киевского вокзала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681349" frameborder="0"></iframe> Пожарные проверяют информацию о задымлении на Киевском вокзале в Москве.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 ноября в полицию поступило сообщение о «минировании» Киевского вокзала. Тогда по тревоге были подняты все экстренные службы. Периметр вокзала оцепили, а пассажиров, которые ожидали поезда, эвакуировали. Более тысячи человек были выведены на безопасное расстояние от здания. Однако после тщательного осмотра угроза не подтвердилась.