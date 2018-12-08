2018-12-08T12:27:13+03:00
Происшествия

Пожарные проверяют информацию о задымлении на Киевском вокзале в Москве

Между тем очевидцы говорят об отсутствие каких-либо внешних признаков возгорания [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Пожарные проверяют информацию о задымлении на Киевском вокзале в МосквеПожарные проверяют информацию о задымлении на Киевском вокзале в МосквеФото: кадр с видео
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В субботу, 8 декабря, появилась информация о задымлении на Киевском вокзале в Москве. По некоторым данным, дым был замечен на цокольном этаже. Причем, по словам очевидцев, внешних признаков возгорания нет.

Между тем к зданию вокзала прибыли пожарные. В настоящее время они проверяют информацию о задымлении. Так, свидетели уже прислали «Комсомольской правде» видео с места происшествия. На этих кадрах видно, как экстренные службы работают у Киевского вокзала.

Пожарные проверяют информацию о задымлении на Киевском вокзале в Москве.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 ноября в полицию поступило сообщение о «минировании» Киевского вокзала. Тогда по тревоге были подняты все экстренные службы. Периметр вокзала оцепили, а пассажиров, которые ожидали поезда, эвакуировали. Более тысячи человек были выведены на безопасное расстояние от здания. Однако после тщательного осмотра угроза не подтвердилась.

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