Спецслужбы Великобритании усилят давление на российских бизнесменов

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-08T12:37:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 8 декабря, появилась информация о намерении Великобритании усилить давление на российских предпринимателей, которых Лондон считают «близкими к руководству РФ».

По некоторым данным, британские спецслужбы уже составили черный список из шести бизнесменов и даже представили его премьер-министру страны Терезе Мэй. Как заявил журналистам источник в правительстве Соединенного Королевства, в перечень вошли в том числе Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.

Причем, как выяснилось, план противодействия российским предпринимателям является частью ответных мер Великобритании на инцидент в Солсбери и подразумевает, что Лондон будет стремиться к тому, чтобы сузить российским бизнесменам «пространство для маневра» и ведения бизнеса, а также ограничить их передвижения по Европе, пишет газета The Daily Telegraph.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По словам местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества. Причем в Лондоне практически сразу заявили, что к инциденту якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. Однако российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает, называя их голословными.