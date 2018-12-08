У посольства РФ в Италии нет данных о пострадавших в давке россиянах

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-08T12:58:50+03:00

Страшная давка произошла в ночь на субботу, 8 декабря, в ночном клубе Lanterna azzurra, который находится в итальянском городе Коринальдо Фото: REUTERS

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В посольстве РФ в Италии заявили, что в настоящее время не располагают сведениями о пострадавших россиянах после давки в ночном клубе Lanterna Azzurra, который находится в городке Коринальдо близ Анконы.

При этом, как заметил представитель дипмиссии, российские дипломаты находятся в контакте с местными властями, ведущими расследование произошедшей в ночь на 8 декабря, трагедии.

«На данный момент в посольство России в Италии сведений о пострадавших российских гражданах в Анконе не поступало», - сказали в российском диппредставительстве РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь на субботу, 8 декабря, давки возникла в ночном клубе Lanterna Azzurra после того, как кто-то распылил там перцовый баллончик. Случилось это во время выступления рэпера Сфера Эббаста. В результате погибли шесть человек: пятеро подростков и одна женщина, сопровождавшая на концерте свою дочь. Кроме того, еще более 100 посетителей пострадали, причем состояние 12 из них оценивается как крайне тяжелое.