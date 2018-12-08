В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

СЕГОДНЯ 13:21 2018-12-08T13:21:08+03:00

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В субботу, 8 декабря, во Франции вновь проходят акции протеста «желтых жилетов». Причем в Париже полиция уже успела применить слезоточивый газ против группы радикально настроенных молодых людей. Произошло это на одной из улиц, отходящих от Елисейских полей, неподалеку от Триумфальной арки.

Стражи порядка были вынуждены принять меры, так как в какой-то момент в их сторону полетели камни и бутылки, а воздух на несколько минут затянул дым от шашек. После же применения правоохранителями слезоточивого газа, протестующие поспешно ретировались. В результате этой стычки серьезно никто не пострадал.

Между тем в настоящее время беспорядки в Париже продолжаются, передает ТАСС. По последним данным, в ходе субботней акции протеста полиция задержала уже более 350 человек.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «желтые жилеты» - граждане, выступающие, в частности, против повышения цен на бензин во Франции, - начали протестовать еще 17 ноября.