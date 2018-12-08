Названы самые «новогодние» города России и мира

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-08T13:43:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые «новогодние» города РФ и мира.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, в нашей стране проникнуться праздничной атмосферой можно не только в Москве и Санкт-Петербурге. Как заметила представитель организации, в Угличе, Костроме, Суздале и Казани также уже «знают и понимают, что нужно туристам» во время новогодних каникул.

«Пространство этих городов правильно организовано предпразднично или просто празднично. Там есть ярмарки, <…> иллюминация, массовые мероприятия, причем и уличные, и культурные мероприятия - в театрах, концерты и так далее», - сказала Ломидзе в беседе с RT.

Что касается самых «новогодних» городов зарубежья, то это, по словам исполнительного директора АТОР, Прага, Рим, Загреб, Париж и, конечно же, финский Рованиеми, расположенный в непосредственной близости от резиденции Санта-Клауса и являющийся столицей Лапландии.