Володин передал Роухани слова приветствия от Путина

СЕГОДНЯ 14:07 2018-12-08T14:07:00+03:00

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В субботу, 8 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. Причем в ходе этих переговоров лидер исламской республики высоко оценил двусторонние отношения Москвы и Тегерана и отметил важную роль главы нашего государства Владимира Путина в поддержании их уровня.

В свою очередь председатель нижней палаты российского парламента передал Роухани приветствия и теплые пожелания от президента РФ Владимира Путина, а также подчеркнул, что отношения парламентов России и Ирана «сейчас очень эффективны и приводят к конкретным результатам». «Важно, что мы законодательно обеспечиваем решения руководства наших стран», - приводит слова Володина официальный сайт Госдумы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 декабря в Тегеране проходит международная конференция, посвященная борьбе с терроризмом и укреплению регионального взаимодействия, в которой участвуют спикеры парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции. В частности, Володин в ходе своего выступления на этой конференции призвал составить единый список террористических организаций и «не допускать двойного толкования их действий».