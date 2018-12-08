Силуанов: налоговая нагрузка в России не будет повышаться еще шесть лет

СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-08T14:55:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие шесть лет правительство России не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес. Такое заявление сделал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления на съезде партии "Единая Россия".

При этом он подчеркнул, что принятие неких налоговых решений все же ожидается. Все они будут направлены на стимулирование развития бизнеса.

"Мы видим, что необходимо стимулировать через налоги те решения, которые требуют поддержки. И я уверен, что в течение шестилетнего периода такие стимулирующие решения будут", - сказал Силуанов.

При этом министр добавил, что, получая налоговые преференции и выравнивание конкуренции в бизнес-среде, предприятия также должны будут строго исполнять налоговое законодательство. Так, например, те компании, которые сейчас не платят налоги, после выхода "из тени" должны начать это делать, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее правительство пообещало также в ближайшее время создать механизмы, которые будут предлагать бизнесменам участие в инвестиционных проектах, выгодных не только государству, но и компаниям.