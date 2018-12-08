2018-12-08T15:42:19+03:00
Политика

Сурков представит Россию на встрече советников лидеров «нормандской четверки»

Консультации должны пройти в Берлине
Дарья ИВАШКИНА
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Помощник президента РФ Владислав СурковПомощник президента РФ Владислав СурковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 8 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, кто будет представлять нашу страну на консультациях советников лидеров государств «нормандского формата» (ФРГ, России, Украины и Франции). По его словам, в этой встрече будет участвовать помощник главы нашего государства Владислав Сурков.

«От нас (РФ) должен быть Сурков», - приводит «Интерфакс» слова представитель Кремля, сказанные им в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча советников по международным вопросам лидеров «нормандской четверки» должна пройти в Берлине. Договоренность о проведении этих консультаций была достигнута на встрече президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, состоявшейся на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Аргентине.

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