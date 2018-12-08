Кудрин оценил решение о сокращении нефти в рамках ОПЕК+

СЕГОДНЯ 16:03 2018-12-08T16:03:06+03:00

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Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин высказался по поводу соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По его мнению, решение снизить добычу черного золота лишь временно стабилизирует рынок, но при этом ограничит развитие частных компаний в России и экономический рост нашей страны.

Как заметил Кудрин, он «никогда не был сторонником участия (России) в этих соглашениях», поскольку они являются ограничением для развития, так как «снижают мотивации для повышения производительности в добывающих сферах, продаже и переработке».

«Мы частным компаниям запрещаем наращивать добычу, это (вызовет) снижение темпов экономического роста России», - цитирует руководителя СП ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, переговоры о судьбе нефтяного рынка проходили в Вене 5-7 декабря и были довольно напряженными. Однако в результате страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти в 2019 году на 2,8% (800 тысяч баррелей в сутки), а государства, не входящие в картель, - на 2% (400 тысяч баррелей в сутки). На этих новостях цена на черное золото в минувшую пятницу, 7 декабря, выросла более чем на 6%.