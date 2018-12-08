2018-12-08T16:03:06+03:00
Экономика

Кудрин оценил решение о сокращении нефти в рамках ОПЕК+

По мнению главы Счетной палаты, достигнутое соглашение лишь временно стабилизирует рынок
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Глава Счетной палаты России Алексей КудринГлава Счетной палаты России Алексей КудринФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин высказался по поводу соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По его мнению, решение снизить добычу черного золота лишь временно стабилизирует рынок, но при этом ограничит развитие частных компаний в России и экономический рост нашей страны.

Как заметил Кудрин, он «никогда не был сторонником участия (России) в этих соглашениях», поскольку они являются ограничением для развития, так как «снижают мотивации для повышения производительности в добывающих сферах, продаже и переработке».

«Мы частным компаниям запрещаем наращивать добычу, это (вызовет) снижение темпов экономического роста России», - цитирует руководителя СП ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, переговоры о судьбе нефтяного рынка проходили в Вене 5-7 декабря и были довольно напряженными. Однако в результате страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти в 2019 году на 2,8% (800 тысяч баррелей в сутки), а государства, не входящие в картель, - на 2% (400 тысяч баррелей в сутки). На этих новостях цена на черное золото в минувшую пятницу, 7 декабря, выросла более чем на 6%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Парижа применила водометы против протестующих
Прокуроры требуют приговорить экс-адвоката Трампа к тюремному сроку
Кудрин предложил оценивать экономику по показателю "счастье"
Путин: без четкой программы развития страны незачем приходить во власть
Матч Локомотив - Оренбург: Довбня будет в воротах гостей с первых минут
Советника Порошенко упрекнули за разговоры на русском языке
Порошенко 10 декабря подпишет закон о непродлении Договора о дружбе с РФ
Американский корабль Dragon пристыковался к МКС со второй попытки
Матч Локомотив - Оренбург: Федор Смолов остался в запасе москвичей
Сурков представит Россию на встрече советников лидеров «нормандской четверки»
В Верховной раде предложили проверять кандидатов в президенты Украины у психиатра и нарколога
Силуанов: налоговая нагрузка в России не будет повышаться еще шесть лет
Президент Болгарии призвал ЕС не становиться заложником амбиций Украины
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и Ливане
Володин передал Роухани слова приветствия от Путина
В Париже студенты встали на колени в знак протеста против действий полиции
Число задержанных на протестах в Париже превысило 480 человек
Названы самые «новогодние» города России и мира
В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»
У посольства РФ в Италии нет данных о пострадавших в давке россиянах