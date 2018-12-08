Матч Локомотив - Оренбург: Федор Смолов остался в запасе москвичей
Футболисты столичного "Локомотива" сегодня, 8 декабря, сыграют свой последний домашний матч в календарном году. В рамках чемпионата России они примут ФК "Оренбург". В стартовом составе железнодорожников - есть неожиданности. В атаке с первых минут появится португалец Эдер, а вот Федор Смолов начнет игру в запасе.
Стартовый состав "Локомотива": Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Денисов, Крыховк, Ан.Миранчук, Ал.Миранук, Фарфан, Эдер.
Запасные: Коченков, Сычев, Идову, Михалик, Маргасов, Лысов, Баринов, Тарасов, Фернандеш, Тугарев, Смолов, Жемалетдинов.
Отметим, что через несколько дней "Локомотив" сыграет последний матч в году. В Германии команда Юрия Семина встретится с "Шальке" в рамках Лиги Чемпионов. Победа в этой встрече выводит москвичей в весеннюю часть плей-офф Лиги Европы.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Оренбург. Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:30 по московскому времени.