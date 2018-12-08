Матч Локомотив - Оренбург: Федор Смолов остался в запасе москвичей

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-08T16:14:36+03:00

"Локомотиву" перед игрой Лиги Чемпионов предстоит матч с "Оренбургом" в ЧР. Фото: REUTERS

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на последнюю игру ЧР в этом году

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Футболисты столичного "Локомотива" сегодня, 8 декабря, сыграют свой последний домашний матч в календарном году. В рамках чемпионата России они примут ФК "Оренбург". В стартовом составе железнодорожников - есть неожиданности. В атаке с первых минут появится португалец Эдер, а вот Федор Смолов начнет игру в запасе.

Стартовый состав "Локомотива": Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Денисов, Крыховк, Ан.Миранчук, Ал.Миранук, Фарфан, Эдер.

Запасные: Коченков, Сычев, Идову, Михалик, Маргасов, Лысов, Баринов, Тарасов, Фернандеш, Тугарев, Смолов, Жемалетдинов.

Отметим, что через несколько дней "Локомотив" сыграет последний матч в году. В Германии команда Юрия Семина встретится с "Шальке" в рамках Лиги Чемпионов. Победа в этой встрече выводит москвичей в весеннюю часть плей-офф Лиги Европы.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Оренбург. Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:30 по московскому времени.