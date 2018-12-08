2018-12-08T16:40:54+03:00
Политика

Советника Порошенко упрекнули за разговоры на русском языке

Депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что таким поведением Юрий Бирюков "подставляет своего шефа"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Советник президента Украины Юрий БирюковСоветник президента Украины Юрий БирюковФото: ТАСС
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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук публично упрекнул советника президента Украины Юрия Бирюкова за то, что он используют в разговоре русскую речь. По мнению нардепа, таким образом политик демонстрирует неуважение ко всей нации и "подставляет своего шефа" Петра Порошенко, предвыборным лозунгом которого было "Армия. Язык. Вера".

Инцидент произошел накануне в эфире телепередачи "Народ против" на канале Zik. Мосийчук раскритиковал своего оппоненты за то, что во время обсуждения он говорит на русском языке. В ответ Бирюков заявил, что может общаться и на украинском, однако депутата это не устроило, и он призвал политика вовсе не появляться на телевидении с такой позицией. советник Порошенко никак не стал реагировать на данное замечание и разговор перешел на другую тему.

Стоит отметить, что украинские политики довольно часто устраивают словесные баталии на тему всего русского, порой доходит даже до рукоприкладства.

Так, сайт kp.ru писал о том, что накануне заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак набросился на депутата Верховной рады Евгения Мураева в прямом эфире. Все произошло во время обсуждения инцидента в Керченском проливе, при этом нардеп еще и разговаривал на русском языке.

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