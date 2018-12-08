2018-12-08T17:13:37+03:00
Экономика

Кудрин предложил оценивать экономику по показателю "счастье"

Глава Счетной палаты уверен, что существующих индикаторов недостаточно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Счётной палаты Алексей КудринГлава Счётной палаты Алексей КудринФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что при оценке экономической ситуации в стране и расчете ВВП необходимо учитывать также показатель счастья граждан. Такое заявление политик сделал в ходе выступления на Общероссийском гражданском форуме.

По мнению главы ведомства, существующих валовых показателей недостаточно.

"В мире несколько ключевых индексов развития, в том числе глобальных. Каждый из них имеет свои особенности - где-то больше связан с развитием свободы, где-то с развитием благосостояния, где-то с неравенством в разных сферах", - отметил Кудрин и тут же призвал своих коллег-экономистов в дальнейшем учитывать и измерять показатели, влияющие на уровень счастья, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru публиковал результаты опроса россиян, который показал, что большинство наших соотечественников (84%) считают себя счастливыми. Причем чаще всего люди получают удовлетворение жизнью при наличии семьи.

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