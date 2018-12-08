Трамп остался доволен лозунгами протестующих во Франции
Президент США Дональд Трамп положительно оценил лозунги, скандируемые протестующими во Франции, и даже признался в любви к европейской республике.
Американский лидер полностью уверен, что граждане этой страны хотят себе такого же главу государства, как он. По мнению Трампа, это связано, в основном, с позицией властей Франции по Парижскому соглашению по климату. Так, люди якобы не хотят отдавать большие суммы денег странам третьего мира в рамках защиты окружающей среды.
"Парижское соглашение не очень хорошо работает для Парижа. Протесты и беспорядки по всей Франции. <...> Скандируют “Мы хотим Трампа!". Люблю Францию", - написал Трамп у себя в микроблоге в Twitter.
Между тем, напомним, что в эту субботу, 8 декабря, в Париже возобновились массовые протестные акции. Люди выступают против повышения цен на бензин и увеличения пошлин.
Сайт kp.ru писал о том, что к настоящему моменту французские правоохранители задержали уже более 570 участников движения "желтые жилеты". Также известно о по меньшей мере 30 пострадавших. Кроме того, недавно полицейские вынуждены были применить водометы в отношении демонстрантов, которые начали закидывать из камнями.
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