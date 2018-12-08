"Локомотив" вырвал победу у "Оренбурга" 2:1 в матче 17 тура чемпионата России

СЕГОДНЯ 19:24 2018-12-08T19:24:09+03:00

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В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился матч 17 тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Оренбургом". Хозяева поля, уступая по ходу игры, смогли вырвать победу у гостей с Урала, выиграв со счетом 2:1.

На 7-й минуте гол в ворота москвичей забил Джордже Деспотович. И достаточно долго "Оренбург" вел в счете в этой игре. Однако в конце игры мощно сверкнул форвард "Локомотива" Фарфан.

Перуанский нападающий москвичей дважды забил в ворота оренбуржцев, отличившись на 77-й и 81-й минутах матча и принес победу своему клубу со счетом 2:1.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Оренбург".