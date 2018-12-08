2018-12-08T20:12:03+03:00
Политика

Великобритания усилит свое военное присутствие в Эстонии

Ожидается ротация войск, увеличение числа танков, а также проведение крупных учений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Великобритания планирует усилить военное присутствие в ЭстонииВеликобритания планирует усилить военное присутствие в ЭстонииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Великобритания, которая является главой дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО, планирует уже в следующем году усилить свое военное присутствие в этой стране. Такое заявление сделал военный атташе королевства в балтийской республике Гэри Брукс.

Он подчеркнул, что, несмотря на скорый выход Великобритании из ЕС, ее войска все равно продолжат базироваться в Эстонии, Более того, ожидается ротация войск, увеличение числа танков и проведение крупных учений с привлечением военно-морского флота.

Стоит отметить, что ранее боевая группа НАТО проводила операции лишь на суше, теперь же планируется задействовать не только пехоту, но и флот с авиацией.

"Все эти манёвры исключительно индивидуальны. Мы всегда должны быть готовы воспользоваться возможностью комбинировать действия как наземных, так и воздушных войск или, например, пехоты и флота", - цитирует "Интерфакс" Брукса.

Напомним, что именно с территории Эстонии в августе этого года будет осуществлен случайный пуск боевой ракеты. Сайт kp.ru писал о том, что истребитель североатлантического альянса по ошибке выпустил снаряд, который, к счастью, упал в безлюдной местности.

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