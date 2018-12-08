Не менее 11 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Индии

СЕГОДНЯ 20:06 2018-12-08T20:24:59+03:00

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По меньшей мере 11 человек стали жертвами страшной аварии, которая произошла утром в субботу, 8 декабря, в округе Пунч индийского штата Джамму и Кашмир на севере страны. Также сообщается о нескольких пострадавших, которые получили серьезные травмы. Состояние многих из них оценивается как тяжелое.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автобуса просто не справился с управлением на сложном участке горной дороги. Транспортное средство упало в ущелье с высоты около 100 метров.

На месте инцидента продолжаются спасательные работы, передает телеканал NDTV.

Стоит отметить, что в Индии довольно часто происходят случаи с падением транспортных средств в ущелья и овраги. Так, например, в апреле этого года такая авария произошла недалеко от индийского города Нурпур. В овраг упал автобус, который вез школьников и учителей домой после занятий. Сайт kp.ru писал о том, что результате страшного ДТП погибли 26 человек.