2018-12-08T20:24:59+03:00
Происшествия

Не менее 11 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Индии

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на горной дороге
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Состояние многих пострадавших оценивается как тяжелоеСостояние многих пострадавших оценивается как тяжелоеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По меньшей мере 11 человек стали жертвами страшной аварии, которая произошла утром в субботу, 8 декабря, в округе Пунч индийского штата Джамму и Кашмир на севере страны. Также сообщается о нескольких пострадавших, которые получили серьезные травмы. Состояние многих из них оценивается как тяжелое.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автобуса просто не справился с управлением на сложном участке горной дороги. Транспортное средство упало в ущелье с высоты около 100 метров.

На месте инцидента продолжаются спасательные работы, передает телеканал NDTV.

Стоит отметить, что в Индии довольно часто происходят случаи с падением транспортных средств в ущелья и овраги. Так, например, в апреле этого года такая авария произошла недалеко от индийского города Нурпур. В овраг упал автобус, который вез школьников и учителей домой после занятий. Сайт kp.ru писал о том, что результате страшного ДТП погибли 26 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проукраинские активисты хотели сорвать концерт ансамбля им. Александрова в Польше
Члены движения "желтые жилеты" столкнулись с полицией в Брюсселе
Великобритания усилит свое военное присутствие в Эстонии
Генсеком немецкого ХДС стал Пауль Цимиак
Китай пригрозил Канаде "тяжкими последствиями" из-за задержания финдиректора Huawei
"Локомотив" вырвал победу у "Оренбурга" 2:1 в матче 17 тура чемпионата России
Не менее 30 человек пострадали в ходе протестов в Париже
Трамп остался доволен лозунгами протестующих во Франции
Порошенко призвал закрыть порты США и Европы для российских судов
Матч Локомотив - Оренбург: гости выигрывают 1:0 после первого тайма матча ЧР
Путин позвонил тяжело больной девочке, чье желание исполнил
Путин призвал чиновников не хамить людям и не пренебрегать ими
Солсбери потратит $630 тысяч на восстановление имиджа после дела Скрипалей
Полиция Парижа применила водометы против протестующих