2018-12-08T22:40:06+03:00
Политика

Ципрас написал статью о своей поездке в Москву

Премьер Греции напомнил, что отношения между его республикой и Россией имеют давнюю историю, и заявил о намерении дальше их развивать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Алексис Ципрас и Владимир ПутинАлексис Ципрас и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас лишь день как вернулся из Москвы, а уже в субботу, 8 декабря, опубликовал в газете "Эфимерида тон синдактон" целую статью, посвященную этой поездке.

В материале, получившем заголовок "Греция-Россия. На пути диалога и сотрудничества", глава правительства республики подчеркнул, что отношения между нашими странами имеют давнюю традицию, и их развитие находится в интересах обоих государств.

"В этом году исполнилось 190 лет дипломатических отношений, которые оставались крепкими, несмотря на космогонические геополитические события, потому что они основывались на исторических, духовных и культурных вековых связях между нашими народами", - написал Ципрас.

При этом премьер напомнил, что эта его поездка в Москву стала уже третьей за последние 3,5 года, однако недавний визит явно отличался. Речь идет о том, что раньше Греция находилась на грани банкротства, а сейчас положение в стране несколько стабилизировалось.

По словам главы греческого правительства, теперь республика становится транзитным и энергетическим центром региона и создает новые возможности для инвестиций, а потому интерес Москвы к Афинам является "большим и законным".

Сайт kp.ru писал о том, что накануне Ципрас встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках восстановления полноформатных дипломатических отношений. Под конец переговоров он намекнул главе государства, что был бы не прочь получить в подарок галстук.

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