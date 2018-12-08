2018-12-08T22:32:44+03:00
Общество

Авиакомпания «ИрАэро» приостановила полеты по нескольким направлениям

Туристы с задержанного рейса Хайкоу - Казань были размещены в гостинице
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российская авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты по нескольким направлениям. Речь идет, в частности, о рейсах на китайский остров Хайнань и в ряд крупных городов нашей страны, таких как Казань. Об этом сообщил заместитель гендиректора "ИрАэро" Сергей Крупнов.

По его словам, такая ситуация возникла, поскольку туроператор "Жемчужная река" накопил огромный долг за уже выполненные авиарейсы и не оплатил предстоящие поездки.

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