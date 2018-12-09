В Риге задержан россиянин, объявленный Польшей в международный розыск

СЕГОДНЯ 00:34 2018-12-09T00:47:02+03:00

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Вечером в пятницу, 8 декабря, полиция Латвии задержала гражданина России, объявленного в международный розыск правоохранительными органами Польши.

Адвокат россиянина Имма Янсоне уточнила, что пенсионер по имени Виктор Золотарев был задержан возле американского посольства в Риге, куда он пришел, чтобы оформить визу в США. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания и, как подчеркнула адвокат, пребывает в состоянии шока: «Он пожилой человек, у него есть проблемы со здоровьем».

«Пока мне мало что известно по этому делу. Завтра состоится суд по мере пресечения, пока мне много не понятно. С документами смогу ознакомиться перед судом», - сказала Имма Янсоне.

Она пояснила, что поскольку «задержанный является гражданином другого государства, не Латвии, вопрос о его экстрадиции может быть решен в упрощенном порядке».

Судебное заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для Золотарева, назначено на воскресенье, 9 декабря. По словам адвоката, спецпрокурор намерен просить о его содержании под стражей на 80 дней, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о задержании россиянина в аэропорту Минска. Он находился в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности.