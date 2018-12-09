Трамп на фоне протестов дал совет властям Франции: снизить налоги и «покончить» с соглашением по климату

СЕГОДНЯ 01:34 2018-12-09T01:44:41+03:00

Президент США считает, что акции «желтых жилетов» подтверждают верность его решения вывести страну из Парижского соглашения [видео]

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп считает, что не утихающие с середины ноября массовые протесты «желтых жилетов» во Франции подтверждают верность его решения вывести страну из Парижского соглашения. События в Париже он назвал «печальными».

«Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов?» - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты это уже сделали и стали единственной крупной страной, где значительно снизились выбросы в окружающую среду. Напомним, в июне прошлого года Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, назвав его «плохой сделкой для американцев».

Ранее сайт kp.ru писал, что американскому лидеру очень понравились лозунги «желтых жилетов». Трамп решил, что французы хотят себе такого же президента, как он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Корреспондент «КП» попала под обстрел газовыми гранатами во время беспорядков в Париже

Наш спецкор Дарья Асламова передает из Парижа, который бунтует против роста цен на бензин и требует вернуть налоги на состояния богатых французов (подробности).