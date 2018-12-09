2018-12-09T02:46:40+03:00
Общество

Владимир Этуш впервые после болезни вышел на сцену

Ведущий актер театра имени Вахтангова появился перед зрителями в спектакле «Бенефис»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Народный артист СССР Владимир ЭтушНародный артист СССР Владимир ЭтушФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Любимый миллионами россиян актер Владимир Этуш в субботу, 8 декабря, впервые после болезни вышел на сцену Московского академического театра имени Евгения Вахтангова. Он появился перед зрителями в спектакле «Бенефис», который из-за недуга Владимира Абрамовича пришлось отменить 25 ноября.

Об этом рассказал директор театра Кирилл Крок, уточнив, что тогда спектакль перенесли на 13 декабря, но в субботу 96-летний народный артист СССР сам вышел на замену.

«Вместо спектакля «Посвящение Еве» решено было показать «Бенефис», - пояснил Кирилл Крок.

Он добавил, что объявленный на 13 декабря спектакль «Бенефис» с участием Владимира Этуша тоже состоится, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году пожилому актеру пришлось экстренно прервать свой отпуск из-за состояния здоровья. Владимиру Абрамовичу на отдыхе стало плохо, и он был вынужден вернуться в Москву. К счастью, врачи быстро стабилизировали его состояние.

А прошлым летом Владимир Этуш всех напугал: он упал с лестницы и получил серьезную травму в области шейного позвонка. В результате попал в реанимацию и провел в больнице две недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Этуш: «Я — артист. Буду играть...»

Народный любимец уже выздоравливает, в середине декабря обещает выйти на сцену (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чубайс: Российский бизнес заслуживает благодарности за то, что он сделал для страны
Посольство России в Лондоне: Британская дипломатия повторяет заявления госдепа США
На акции протеста во Франции вышли 125 тысяч человек
Итог финала Гран-При по фигурному катанию 2018: Японка Кихира выиграла финал Гран-При в Ванкувере, Загитова - вторая
Трамп на фоне протестов дал совет властям Франции: снизить налоги и «покончить» с соглашением по климату
Причиной смерти Людмилы Алексеевой стала сердечная недостаточность
В Риге задержан россиянин, объявленный Польшей в международный розыск
Полиция Брюсселя задержала 450 «желтых жилетов»
Путин выразил соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевой
В ДТП с участием «Скорой» на востоке Москвы пострадали три человека
Авиакомпания «ИрАэро» приостановила полеты по нескольким направлениям
Ципрас написал статью о своей поездке в Москву