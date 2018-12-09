Владимир Этуш впервые после болезни вышел на сцену

СЕГОДНЯ 02:30 2018-12-09T02:46:40+03:00

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Любимый миллионами россиян актер Владимир Этуш в субботу, 8 декабря, впервые после болезни вышел на сцену Московского академического театра имени Евгения Вахтангова. Он появился перед зрителями в спектакле «Бенефис», который из-за недуга Владимира Абрамовича пришлось отменить 25 ноября.

Об этом рассказал директор театра Кирилл Крок, уточнив, что тогда спектакль перенесли на 13 декабря, но в субботу 96-летний народный артист СССР сам вышел на замену.

«Вместо спектакля «Посвящение Еве» решено было показать «Бенефис», - пояснил Кирилл Крок.

Он добавил, что объявленный на 13 декабря спектакль «Бенефис» с участием Владимира Этуша тоже состоится, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году пожилому актеру пришлось экстренно прервать свой отпуск из-за состояния здоровья. Владимиру Абрамовичу на отдыхе стало плохо, и он был вынужден вернуться в Москву. К счастью, врачи быстро стабилизировали его состояние.

А прошлым летом Владимир Этуш всех напугал: он упал с лестницы и получил серьезную травму в области шейного позвонка. В результате попал в реанимацию и провел в больнице две недели.

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