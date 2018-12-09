Посольство России в Лондоне: Британская дипломатия повторяет заявления госдепа США

СЕГОДНЯ 02:57 2018-12-09T03:13:19+03:00

В российской дипмиссии отметили, что у коллег из Соединенного Королевства нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем

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Посольство России в Лондоне сожалеет, что на сегодняшний день у британской дипломатии «нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, включая ситуацию в Сирии».

Так в российской дипмиссии прокомментировали заявление официального представителя МИД Великобритании по поводу химической атаки в сирийском Алеппо, где 24 ноября боевики запрещенной в нашей стране террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра») обстреляли жилые районы снарядами, начиненными отравляющими веществами. В результате химатаки пострадали более 100 человек.

В посольстве напомнили, что британский МИД две недели молчал об этом происшествии, «и только когда появилась реальная вероятность его расследования силами ОЗХО, Лондон отреагировал, предприняв неуклюжую попытку обелить виновных».

«Налицо стремление предвосхитить выводы экспертов, направив их работу в политически выгодном США и их британским союзникам направлении. Считаем недостойными подобные методы давления на международные структуры», - подчеркнули в диппредставительстве России.

Российские дипломаты также отметили, что «заявление пресс-секретаря Форин Офис опубликовано одновременно с заявлением госдепартамента США и по сути повторяет его».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 7 декабря в госдепе заявили, что химической атаки в Алеппо не было, а имел место инцидент с применением «слезоточивого газа» правительственными силами САР.