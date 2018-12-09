У берегов Сардинии сломался круизный лайнер, на борту которого 390 человек

СЕГОДНЯ 07:52 2018-12-09T07:52:19+03:00

Экипаж обнаружил неисправность в открытом море, о чем сообщил портовым службам

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У берегов итальянской Сардинии из-за серьезной поломки левого гребного винта несколько часов простоял круизный лайнер Cruise Roma компании Grimaldi Lines, направлявшийся из Порто-Торрес в испанскую Барселону. Экипаж обнаружил неисправность примерно в 1,6 км от порта, о чем сообщил портовым властям и Береговой охране Италии, передает местное издание Sardinia Post.

Команда судна, на борту которого в тот момент находилось 390 человек, смогла собственными силами устранить аварию прямо в открытом море, не дожидаясь помощи. В итоге лайнер смог продолжить движение, однако капитан принял решение изменить курс, и Cruise Roma направился в порт Чивитавеккья, расположенный неподалеку от Рима. Ожидается, что он прибудет туда поздно вечером в воскресенье.

Пассажиров аварийного судна заверили, что они смогут продолжить свой путь в Барселону на другом лайнере компании Grimaldi Lines.