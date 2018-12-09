Пес почти месяц ждал хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии

СЕГОДНЯ 08:50 2018-12-09T08:51:20+03:00

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В воскресенье, 9 декабря, стало известно о случае, который еще раз доказал, что собачья преданность не знает границ. Как выяснилось, в американском штате Калифорния, который в ноябре серьезно пострадал от разрушительных пожаров, пес по кличке Мэдисон почти месяц ждал своих хозяев у сгоревшего дома.

Так, когда практически вся территория штата была в огне, хозяевам пса пришлось эвакуироваться, при этом добраться до своего питомца они не смогли и были вынуждены уехать без него. Однако все это время семья надеялась, что с их четвероногим другом все в порядке.

Фото: facebook.com/@K9PawPrintRescue

Владельцы вернулись к тому месту, где некогда находился их дом, когда получили соответствующее разрешение от местных властей. Произошло это только через месяц после отъезда. Все это время Мэдисон ждал. А пока хозяева отсутствовали, его подкармливала одна из сотрудниц группы по спасению животных K9 Paw Print Rescue, которая и рассказала миру эту трогательную историю на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, природный пожар в Калифорнии начался 8 ноября в округе Бьютт, расположенном на севере штата, и стал быстро распространяться. В итоге город Парадайс выгорел почти полностью: стихия буквально превратила населенный пункт в груду угля и пепла.