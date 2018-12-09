Украина должна выплатить $12 млрд по внешнему госдолгу

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-09T11:41:57+03:00

В Киеве высказали мнение по поводу новой программы МВФ по кредитованию незалежной

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Глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий, высказывая свое мнение по поводу новой программы Международного валютного фонда (МВФ) по кредитованию незалежной, рассказал о многомиллиардных выплатах по госдолгу.

Так, по его словам, внешний государственный долг страны, который украинское правительство должно погасить в 2019-2020 годах, составляет 12 миллиардов долларов. «В 2019-2020 годах Украина должна выплатить порядка 12 миллиардов долларов, включая проценты», - сказал Смолий в интервью изданию VoxUkraine.

При этом он отметил, что считает предложение подписать новую программу с МВФ экономически обоснованным. «Без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования <...> Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обосновано», - подчеркнул глава НБУ.

Кстати, отметим, после 2014 года украинская экономика находится в кризисе. Причем, как сообщал сайт kp.ru, рост тарифов ЖКХ при стабильно низких пенсиях и увеличившееся вдвое отношение госдолга к ВВП Киев пытается победить с помощью участия в программе помощи МВФ.