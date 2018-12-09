СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-09T12:44:17+03:00

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд чемпионата Испании. Он стал первым в истории игроком, которому удалось в 13-м сезоне подряд забить более десяти мячей.

Свой десятый гол Месси забил в ворота футбольного клуба «Эспаньол» в матче 15-го тура чемпионата Испании, который прошел в минувшую субботу, 8 декабря: он открыл счет на 17-й минуте встречи. А на 65-й минуте вновь отправил мяч в ворота соперников. В итоге игра завершилась победой «Барселоны» со счетом 4:0.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае этого года форвард «Барселоны» Лионель Месси в 5-й раз выиграл «Золотую бутсу» - стал лучшим бомбардиром одного из европейских чемпионатов. Аргентинец уже получал этот трофей в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.