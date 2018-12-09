Пушков прокомментировал заявление СБУ о «причастности России к протестам во Франции»

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-09T13:28:43+03:00

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые обвинения Киева в адрес Москвы. Речь идет о заявлении Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы причастности РФ к организации протестов «желтых жилетов» во Франции. Как заметил российский сенатор, Киев постоянно «расширяет границы абсурда».

«Известно: что бы ни случилось на Украине, там во всем обвиняют Россию. Но с недавних пор в Киеве запели новую песню: что бы ни случилось где бы то ни было в мире - протесты во Франции или Brexit в Британии, в этом тоже виновата Россия. Киев без устали расширяет границы абсурда», - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, акции « желтых жилетов» - французов, выступающих против повышения налогов и цен на бензин, - начались в Пятой республике еще 17 ноября. Причем эти акции с самого начала сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Что касается обвинений Украины в адрес России, то с 2014 года они звучат регулярно. При этом никаких доказательств Киев, как правило, не приводит. К примеру, не так давно незалежная обвинила нашу страну в «краже» 30 тысяч вагонов.