Медведев выразил соболезнования в связи со смертью правозащитницы Алексеевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью известной правозащитницы Людмилы Алексеевой.
Сайт kp.ru писал о том, что одна из основателей Московской Хельсингской группы скончалась в минувшую субботу, 8 декабря, в возрасте 91 года. Смерть настигла ее в столичной городской клинической больнице № 15.
"Людмилы Михайловны больше нет с нами. Это большая утрата для родных и близких, для всего правозащитного движения нашей страны. Мои соболезнования", - написал Медведев у себя на странице в Facebook.
Медведев выразил соболезнования родным правозащитницы АлексеевойФото: facebook.com
Фото: facebook.com
Он подчеркнул, что всю свою жизнь Алексеева посвятила защите прав и свобод человек и была одной из наиболее активных общественных деятелей. По словам премьера, она добилась больших результатов, в частности в совете при президенте РФ по правам человека, частью которого являлась долгие года.
Ранее свои соболезнования в связи со смертью Людмилы Михайловны принес также глава государства Владимир Путин.