2018-12-09T14:26:59+03:00
Общество

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью правозащитницы Алексеевой

Премьер-министр РФ подчеркнул, что Людмила Михайловна была одной из наиболее активных общественных деятелей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Людмила Алексеева. Фото: Валерий Шарифулин ТАССЛюдмила Алексеева. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью известной правозащитницы Людмилы Алексеевой.

Сайт kp.ru писал о том, что одна из основателей Московской Хельсингской группы скончалась в минувшую субботу, 8 декабря, в возрасте 91 года. Смерть настигла ее в столичной городской клинической больнице № 15.

"Людмилы Михайловны больше нет с нами. Это большая утрата для родных и близких, для всего правозащитного движения нашей страны. Мои соболезнования", - написал Медведев у себя на странице в Facebook.

Медведев выразил соболезнования родным правозащитницы Алексеевой Фото: facebook.com

Медведев выразил соболезнования родным правозащитницы АлексеевойФото: facebook.com

Фото: facebook.com

Он подчеркнул, что всю свою жизнь Алексеева посвятила защите прав и свобод человек и была одной из наиболее активных общественных деятелей. По словам премьера, она добилась больших результатов, в частности в совете при президенте РФ по правам человека, частью которого являлась долгие года.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью Людмилы Михайловны принес также глава государства Владимир Путин.

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