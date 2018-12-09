2018-12-09T14:35:51+03:00
Политика

Российские эксперты прибыли в Египет для инспекции аэропортов

Проверке подвергнутся воздушные гавани курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российские специалисты прибыли в Египет для проверки аэропортовРоссийские специалисты прибыли в Египет для проверки аэропортовФото: REUTERS
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В это воскресенье, 9 декабря, в Египет прибыли российские специалисты по авиабезопасности, которые займутся инспекцией аэропортов таких курортных городов, как Хургада и Шарм-эш- Шейх. Об этом сообщил источник в воздушной гавани Каира.

По его словам, всего от российской стороны прибыли около 20 человек, которые уже разделились на две группы по городам.

"Специалисты на местах должны оценить степень готовности воздушных гаваней к обеспечению надлежащего уровня безопасности пассажиров. Поездка экспертов продлится около недели", - передает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, Россия закрыла воздушное сообщение с Египтом и запретила туристическим компаниям продавать туда путевки в начале ноября 2015 года, после теракта на борту лайнера компании "Когалымавиа", который потерпел крушение над Синаем.

Сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года авиасообщение между нашими странами все же было возобновлено, однако лишь для аэропорта Каира.

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