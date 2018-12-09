СЕГОДНЯ 15:20 2018-12-09T15:21:21+03:00

Во время протестов во Франции полиция задержала более 1,7 тысячи человек Фото: REUTERS

Всего в акциях протеста приняли участие около 136 тысяч недовольных граждан

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По последним данным, в ходе протестов во Франции, которые прошли в минувшую субботу, 8 декабря, полиция задержала в общей сложности 1723 человека, из которых 1220 были помещены под стражу.

Большинство подозреваемых были арестованы за «применение насилия в отношении представителя власти», «хранение взрывчатых веществ» и «ношение оружия во время массовых публичных мероприятий», сообщает телеканал BFMTV.

Всего же в субботних акциях протеста, по словам министра внутренних дел Пятой республики Кристофа Кастанера, приняли участие около 136 тысяч человек, столько же, сколько и 1 декабря. При этом помощь медиков потребовалась 179-ти из них.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, протесты «желтых жилетов» продолжаются во Франции с 17 ноября. Участники акций выступают против повышения налогов и цен на бензин. Причем эти протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин.