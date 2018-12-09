2018-12-09T16:00:35+03:00
Спорт

Биатлонист Логинов стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира

Россиянин боролся за первое место, но упал прямо перед финишной чертой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Биатлонист Александр ЛогиновБиатлонист Александр ЛогиновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Соревнования проходили в это воскресенье, 9 декабря. Спортсмен допустил промах на огневых рубежах, но все равно претендовал на первое место, однако упал прямо перед финишной чертой.

В результате победу одержал норвежец Йоханнес Бё, а француз Кантен Фийон Майе пришел вторым. Логинову же досталась бронзовая медаль. В настоящий момент он находится на четвертом месте общего зачета Кубка мира.

"Александр очень здорово прошел дистанцию, молодец, первые круги шел поспокойнее, сдерживал себя, но, к сожалению, нас подвела неудача на последнем подъеме", - прокомментировал гонку глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Он подчеркнул, что удача, возможно, вернется к нашему спортсмену в следующих этапах, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале декабря Логинов вместе со сборной России занял четвертое место в смешанной эстафете первого этапа Кубка мира по биатлону.

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