Ростуризм проведет межведомственное совещание по ситуации с «Жемчужной рекой»

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-09T16:19:46+03:00

На данный момент в китайском Хайкоу остаются около 1,5 тыс. туристов данного турагентства

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Ростуризм предложил провести межведомственное совещание с участием Министерства транспорта и Росавиации с целью разрешения ситуации с туристами оператора "Жемчужная река", которые не могут вылететь из Китая. Соответствующее обращение было направлено в адрес Федерального агентства воздушного транспорта.

Ожидается, что консультации могут состояться в понедельник, 10 декабря. Участие в совещании примут представители "Жемчужной реки", авиакомпании "ИрАэро" и ее агента "Эверейт".

"Срочная необходимость проведения такого мероприятия вызвана прекращением выполнения авиаперевозчиком полетов между о. Хайнань и российскими городами в рамках договорных отношений с "Жемчужной рекой", о чем стало известно 7 декабря", - сообщается на сайте Ростуризма.

Ведомство отмечает, что угроза нарушения прав и законных интересов туристов возникла еще две недели назад на фоне обострения проблем с полетными программами ряда авиакомпаний. В конце ноябре глава Ростуризма Олег Сафонов обратился в МВД и Роспотребнадзор с просьбой дать оценку сложившейся ситуации и принять необходимые меры.

Между тем, в настоящий момент в китайском Хайкоу остаются порядка 1,5 тыс. наших туристов. Ведомстве подчеркивает, что все они имеют обратные билеты, поэтому "ИрАэро", осуществляющая регулярные рейсы, обязана доставить их в места назначения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что авиакомпания приостановила полеты по ряду направлений, поскольку "Жемчужная река" накопила огромный долг за выполненные авиарейсы и не оплатила предстоящие программы.