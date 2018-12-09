Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик по версии Bloomberg

СЕГОДНЯ 16:42 2018-12-09T16:52:40+03:00

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Bloomberg поместило Россию на второе место в своем ежегодном рейтинге развивающихся экономик. В прошлом году наша страна также находилась в этом списке, но на пять пунктов ниже.

Агентство отмечается, что деловой климат в России продолжает улучшаться, а ВВП ускоренно растет, даже несмотря на сохранение европейских санкций и ужесточение американских.

Между тем, первое место в рейтинге за собой сохранила Малайзия, а замыкает тройку лидеров дружественный нашей стране Китай. Стоит отметить, что Турция, которая в прошлом году находилась на пятой строчке топ-20, в этот раз значительно потеряла позиции и оказалась последней.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее деловое агентство Bloomberg публиковало также рейтинг самых богатых людей мира. В результате в топ-500 попали 25 россиян, причем наиболее состоятельным из них оказался предпринимателей Владимир Лисин.