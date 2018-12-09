2018-12-09T16:57:20+03:00
Политика

Нетаньяху анонсировал встречу военных экспертов России и Израиля

Ожидается, что в ходе переговоров в Москве делегации скоординируют действия по Сирии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Встреча делегаций России и Израиля состоится в Москве в ближайшее времяВстреча делегаций России и Израиля состоится в Москве в ближайшее времяФото: REUTERS
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В ближайшие дни в Москве состоится очередная встреча военных экспертов России и Израиля. Ожидается, что специалисты обсудят координацию действий по Сирии. Об этом сообщил премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

Он напомнил, что в минувшую субботу, 8 декабря, говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Именно тогда и была достигнута договоренность об организации встречи делегаций.

"Надеюсь, уже в ближайшие дни, скорее всего, в Москве. А наша встреча с президентом Путиным состоится позднее", - цитирует ТАСС Нетаньяху.

Сайт kp.ru писал о том, что в ходе субботнего телефонного разговора премьер Израиля и глава РФ обсудили ситуации в Ливане и Сирии, а также заявили о необходимости совершенствования взаимодействия по военной линии.

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