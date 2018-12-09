Прощание с Людмилой Алексеевой состоится 11 декабря
Прощание с Людмилой Алексеевой - известной российской правозащитницей и основательницей Московской Хельсингской группы - состоится во вторник, 11 декабря. Такую дату назвал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.
По его словам, точное время и место проведения церемонии будут сообщены позже.
"Это будет утреннее время, потому что днем должны быть мероприятия другие у Совета", - пояснил Бабушкин агентству РИА Новости.
Напомним, что Людмила Алексеева скончалась в минувшую субботу, 8 декабря. Ей был 91 год. Смерть застала правозащитницу в московской городской клинической больнице № 15.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее свои соболезнования в связи с кончиной известной россиянки выразил президент страны Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.