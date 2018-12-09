2018-12-09T17:15:58+03:00
Общество

Лев Лещенко будет выписан из больницы 10 декабря

Ранее 76-летний певец был экстренно госпитализирован прямо из концертного зала «Мир»
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Певец Лев ЛещенкоПевец Лев ЛещенкоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко будет выписан из больницы уже в понедельник, 10 декабря. Об этом сообщил сам 76-летний артист.

Напомним, что ранее в субботу мужчину экстренно госпитализировали прямо из концертного зала "Мир" в Москве, где он должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На благо мира".

Сайт kp.ru писал о том, что Лев Валерьянович неожиданно почувствовал себя плохо, однако уже сейчас его состояние нормализовалось. В этом поклонников певца заверила его супруга Ирина Лещенко, которая дала комментарий в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Нет, меня не выписали, выпишут завтра, и завтра же я иду на концерт памяти [композитора Владимира] Шаинского", - сказал артист.

При этом, как сообщает ТАСС, певец заявил, что чувствует себя нормально.

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