2018-12-09T17:53:49+03:00
Политика

Париж призвал Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции

Накануне американский лидер заявил, что граждане европейской республики хотели бы видеть его своим президентом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле ДрианГлава МИД Франции Жан-Ив Ле ДрианФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Франции. Соответствующее заявление в воскресенье, 9 декабря, сделал министр иностранных дел европейского государства Жан-Ив Ле Дриан. Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание американского лидера Дональда Трампа о ситуации в стране.

"Я говорю Дональду Трампу, и президент республики сказал ему об этом же: "Мы не вмешиваемся в американские дебаты, и вы позвольте нам жить своей жизнью", - заявил Ле Дриа.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшую субботу лидер США в очередной раз раскритиковал позицию Франции по Парижскому климатическому соглашению. Политик заявил, что именно из-за этого граждане устраивают протесты и хотят себе такого президента как он.

В ответ глава французского МИД призвал население не обращать внимание на такие высказывания, поскольку американцы в большинстве своем не поддерживают решение Вашингтона о выходе из соглашения по климату, передает телеканал LCI.

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