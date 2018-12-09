Разведка ДНР обнаружила крупную партию дронов на позициях ВСУ в Донбассе

СЕГОДНЯ 18:16 2018-12-09T18:34:18+03:00

Власти самопровозглашенной республики опасаются, что Киев может использовать эти беспилотники для провокаций с химоружием

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На позиции Вооруженных сил Украины в районе Горловки была доставлена крупная партия ударных беспилотников. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на разведку.

Он подчеркнул, что речь идет о БПЛА типа Warmate-1 и Bayraktar", последний из которых был создан совместно Украиной и Турцией и способен нести до 70 кг груза. В ДНР опасаются, что такие дроны могут быть использованы ВСУ для осуществления налетов на критически важные объекты республики и проведения провокаций с химическим оружием.

"Украинскими и британскими военными специалистами заготовлено несколько постановочных видеоматериалов с применением компьютерной графики, предназначенных для вброса на информационных ресурсах, после проведения химической провокации. ", - цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что ролики должны стать доказательством якобы причастности к случившемуся сотрудников народной милиции ДНР.

Между тем, согласно Минским договоренностям, использовать беспилотники в районах, прилегающих к линии соприкосновения, могут только наблюдателям миссии ОБСЕ.

Однако, как писал сайт kp.ru, ранее в сентябре украинские силовики уже использовали БПЛА для атаки села Саханка. Тогда пострадали два мирных жителя.