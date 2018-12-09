Трамп заявил, что Коми солгал членам Конгресса США

СЕГОДНЯ 18:58 2018-12-09T18:58:57+03:00

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Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми во лжи. Речь идет о сказанном политиком на слушаниях перед членами юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей Конгресса, которые прошли в минувшую пятницу, 7 декабря.

По данным газеты The Hill, экс-главу ФБР допрашивали по делу о переписке Хиллари Клинтон, а также по так называемому "российскому делу". В результате Коми сказал, что изначально в этом расследовании фигурировали четыре американца, и среди них не было Дональда Трампа. При этом политик отказался отвечать на многие вопросы членов Конгресса, ссылаясь на то, что он просто не помнит, как все было на самом деле.

"Джеймс Коми, вероятно, поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США за один день. Его выступление в пятницу было абсолютно лживым. Все происходящее - сговор и обман, во главе которого стоят бесчестные люди, готовые на все, лишь бы я не стал президентом. Теперь их удалось раскрыть!", - написал Трамп у себя на странице в Twitter.

Стоит отметить, что в начале этого года Коми представил свою книгу под названием "Высшая степень преданности", которая почти полностью посвящена американскому лидеру. Сайт kp.ru публиковал самые интересные отрывки.