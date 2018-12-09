Глава Каталонии начал двухдневную голодовку

СЕГОДНЯ 19:22 2018-12-09T19:22:34+03:00

Акция проводится в рамках поддержки политиков, арестованных Мадридом по обвинению в сепаратизме

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Глава женералитата Каталонии Ким Торра начал двухдневную голодовку. Акция в поддержку арестованных по обвинению в сепаратизме политиков стартовала в это воскресенье, 9 декабря.

Стоит отметить, что ранее от пищи отказались сами каталонские деятели, оказавшиеся в предварительном заключении. По данным издания La Vanguardia, речь идет о бывших членах правительства автономной республики Хосепе Руле и Жоакиме Форне, а также о региональных депутатах Жорди Туруле и Жорди Санчесе.

Напомним, что 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о выходе региона из состава Испании, а к концу месяца местный парламент провозгласил независимость. Мадрид не устроило такое развитие событий, и в результате часть лидеров сепаратистского движения оказалась под стражей. Их обвинили в подстрекательстве к бунту и растрате государственных средств.

Сайт kp.ru писал о том, что новое правительство Каталонии начало официально функционировать 2 июня 2018 года. Тогда Ким Торра сразу предложил новому премьеру Испании Педро Санчесу начать переговоры на условиях равенства сторон.