2018-12-09T20:00:22+03:00
Политика

Нарышкин: Британия не хочет сотрудничать с Россией по "делу Скрипалей"

Директор СВР подчеркнул, что Лондон не только не идет навстречу по данному вопросу, но и постоянно уничтожает улики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава СВР Сергей НарышкинГлава СВР Сергей НарышкинФото: Евгения ГУСЕВА
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал на то, что Великобритания категорически отказывается сотрудничать с Россией в рамках расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

"К сожалению, британская сторона не идет навстречу, более того, британская сторона в ходе расследования, как вот видится с нашей стороны, постоянно уничтожает улики, домашних животных, другие предметы", - сказал глава СВР.

При этом он напомнил, что Москва изначально охотно предлагала свою помощь в данном вопросе, поскольку лишь совместное профессиональное расследование способно установить истину. На данный же момент Россия воспринимает происходящее как фарс и провокацию со стороны Лондона, подчеркнул Нарышкин в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

Сайт kp.ru неоднократно писал о том, что озвученные британскими властями обвинения о якобы причастности нашей страны к отравлению в Солсбери так и не были подкреплены какими-либо доказательствами. Все претензии строятся по принципу "хайли лайкли" (весьма вероятно), но не находят документальных подтверждений.

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