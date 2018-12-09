В МВД объяснили присутствие главы ведомства на съезде "Единой России"

СЕГОДНЯ 20:26 2018-12-09T20:32:34+03:00

Отмечается, что Владимир Колокольцев находился на мероприятии в качестве приглашенного гостя, а не политического деятеля

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в съезде партии "Единая Россия" в качестве приглашенного гостя, а не политического деятеля. Такое заявление сделала официальный представитель МВД Ирина Волк, комментируя присутствие главы ведомства на мероприятии.

При этом она подчеркнула, что действия Колокольцева полностью законны.

"В связи с поступающими обращениями представителей СМИ МВД России разъясняет, что присутствие министра внутренних дел генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева в качестве приглашенного гостя на XVIII съезде партии "Единая Россия" не нарушает норм законодательства", - говорится в заявлении Ирины Волк, опубликованном на сайте министерства.

Напомним, что XVIII съезд "Единой России" прошел в Москве 7-8 декабря.

Сайт kp.ru писал о том, что в ходе своего выступления на данном мероприятии президент РФ Владимир Путин рекомендовал привлекать в партию молодежь, а также призвал политиков не хамить людям и не пренебрегать ими.