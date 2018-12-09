«Зенит» проиграл «Рубину» в матче Российской премьер-лиги

СЕГОДНЯ 21:35 2018-12-09T21:37:28+03:00

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Казанский футбольный клуб "Рубин" обыграл питерский "Зенит" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Состоявшаяся в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 2:1.

Из подопечных тренера Курбана Бердыева отличился Егор Сорокин, который оформил дубль на 8-й и 50-й минутах. Хозяева смогли забить лишь один мяч с пенальти, благодаря Леандро Паредесу.

По итогам 17 туров казанский клуб набрал 25 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. У "Зенита" 34 балла - он все еще остается лидером РПЛ. Отрыв от ближайшего клуба составляет 1 очко. На втором месте расположил ФК "Краснодар", который в это воскресенье, 9 декабря, сыграл в ничью с "Уфой".

Сайт kp.ru писал о том, что встреча "черно-зеленых" и команды Дмитрия Кириченко закончилась со счетом 1:1.