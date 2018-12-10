2018-12-10T00:15:04+03:00
Экономика

Глава МВФ: Протесты «желтых жилетов» отразятся на экономике Франции

Кристин Лагард выразила надежду на то, что ситуация вскоре исправится, а чаяния митингующих будут услышаны властями
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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин ЛагардГлава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин ЛагардФото: REUTERS
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обеспокоена тем, как отразятся протестные акции «желтых жилетов» на экономике Франции.

«То, что происходит в Париже, это очень печально», - сказала она в эфире телеканала CBS.

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