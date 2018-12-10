Глава МВФ: Протесты «желтых жилетов» отразятся на экономике Франции
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обеспокоена тем, как отразятся протестные акции «желтых жилетов» на экономике Франции.
«То, что происходит в Париже, это очень печально», - сказала она в эфире телеканала CBS.
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