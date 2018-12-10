2018-12-10T01:54:07+03:00
В мире

Конгрессмен-демократ: Трамп может стать первым президентом США, который сел в тюрьму

По словам Адама Шиффа, главе Белого дома грозит лишение свободы после окончания полномочий
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский конгрессмен-демократ Адам Шифф, член спецкомитета Палаты представителей по разведке, заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу после окончания его президентских полномочий «по-настоящему» грозит тюремное заключение.

«Существует абсолютно реальная возможность того, что в день, когда Дональд Трамп покинет свой пост, министерство юстиции может предъявить ему обвинение. Он может стать первым за долгое время президентом, которому по-настоящему грозит тюремный срок», - сказал законодатель в воскресном эфире телеканала CBS.

По его мнению, оказаться за решеткой глава государства может из-за того, что его адвокаты платили бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание об интимной связи с Трампом.

Адам Шифф отметил, что в конгрессе обсуждали вопрос о помиловании, которое президент США может «дразнить» тех или иных заключенных.

«Но еще больший вопрос может возникнуть в будущем, когда уже следующий президент будет решать, помиловать ли ему Дональда Трампа», - подчеркнул демократ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее суд в Нью-Йорке отклонил очередной иск Клиффорд к американскому лидеру.

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